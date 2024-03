Questo ragno ha 4 occhi in più, ma nessuno potrà mai vederli per questo

Uno studio pubblicato sulla rivista Current Biology, dimostra come in realtà la specie daddy long legs abbia degli occhi completamente nascosti di cui si ignorava l’esistenza.

Questa volta non parliamo del ragno che vive sott’acqua, ma del daddy long legs appartenente alla famiglia dei Pholcidae. A differenza dei ragni, che possono avere fino a otto occhi, le circa 6.500 specie di questo peculiare esemplare ne hanno al massimo due... o almeno così credevamo.

Uno studio del 2014, ha infatti analizzato un fossile con ben quattro occhi. Sulla base del ritrovamento, il biologo Guilherme Gainett ora al Boston Children's Hospital, ha esaminato i geni e le proteine ​​correlati alla vista negli embrioni. I risultati sono sorprendenti.

Oltre al paio di occhi frontali con cui la specie nasce, alcune proteine ​​oculari suggeriscono che gli embrioni abbiano altre due paia: un altro paio di occhi frontali e un paio ai lati della testa. Ma a cosa potrebbero servire questi organi non visibili?

Questi aracnidi, che potete osservare senza correre alcun rischio al seguente link mentre siete comodamente sdraiati sul divano, possono usare gli occhi sottosviluppati per mantenere i ritmi circadiani o rilevare cambiamenti nell'intensità della luce.

Tentando di analizzare più scrupolosamente questa caratteristica, il team ha cercato di scoprire anche quando comparve per la prima volta il peculiare tratto nel corso della storia evolutiva del daddy long legs, in modo da perfezionare il suo "albero genealogico". Secondo le ultime stime, la sua stirpe è di circa 50 milioni di anni più antica di quanto si pensasse in precedenza.

Dopo aver conosciuto da vicino i ragni che invadono gli Stati Uniti, questa volta si tratta di una nuova curiosità sui nostri "amici" a otto zampe che ci dimostra quanto ancora ci sia da imparare sul mondo animale.

