Questo ragno dall'aspetto poco rassicurante riesce a 'sentire' grazie alle sue... zampe

Questo ragno, pur non avendo delle orecchie, potrebbe riuscire a sentire l’avvicinarsi della preda grazie alle sue... zampe, riuscendo così a tendere delle efficaci trappole e catturare il suo cibo.

I ragni appartenenti alla famiglia Deinopidae hanno un corpo con zampe allungate e due grossi occhi al centro della testa. Il nome Deinopidae significa aspetto terribile e mai nome fu più azzeccato per descrivere questo astuto predatore. Una delle maggiori caratteristiche di questo animale è il fatto che costruisce le sue ragnatele tra le zampe. Come abbiamo detto, le zampe sono molto lunghe e questo gli permette di allungare o rimpicciolire la sua ragnatela perché, grazie a questo accorgimento, riesce a catturare le sue prede utilizzando la ragnatela tra le zampe come se fosse una rete che cala sull’ignaro cibo.

Vista la sua strategia di caccia è indispensabile che i sensi di questa creatura siano molto sviluppati e, infatti, ha dei grossi occhi che le permettono anche di vedere con pochissima luce. Ma non finisce qui. Sembra infatti che, pur non possedendo orecchie, riesca a “sentire” proprio grazie alle sue lunghe zampe. A testare le particolari capacità uditive dell’artropode ci ha pensato un gruppo di ricerca dell’Università di Cornell e lo studio è stato poi pubblicato sulla rivista Current Biology. Per prima cosa, è stato osservato il ragno cacciare dopo avergli coperto gli occhi perché non vedesse l’ambiente circostante. In questa condizione, il cacciatore prediligeva prede volanti che acciuffava con la ragnatela posta tra le zampe e non più quelle a terra.

Nel secondo esperimento sono stati posti degli elettrodi sul corpo e sulle zampe e, successivamente, al ragno sono stati fatti “ascoltare” suoni con una frequenza di 10 KHz. A seguito di questi suoni gli elettrodi si sono attivati, segno che il sistema nervoso dell’animale aveva percepito il suono. Ecco quindi che, probabilmente, il ragno riesce a raccogliere e convogliare, grazie alle zampe, i suoni emessi dalle prede. Il prossimo passo del team di scienziati è quello di capire quanto, effettivamente, riescano a percepire in quale direzione si trova la fonte che emette rumore.

Credit immagine: Jay Stafstrom