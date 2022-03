Questo grande ragno giallo potrebbe invadere in pochissimo tempo gli Stati Uniti

Le creature che si trovano sul nostro pianeta migrano, si spostano e cambiano area in continuazione. Adesso la costa orientale degli Stati Uniti potrebbe venir "invasa" dal ragno Jorō (Trichonephila clavata), una creatura che si sta spostando sempre di più e che non sta trovando alcun ostacolo lungo la sua strada.

In confronto alle specie che si trovano in questa zona, infatti, il ragno Jorō ha un metabolismo più veloce, una frequenza cardiaca più elevata e una maggiore resilienza al freddo. In Giappone ha praticamente colonizzato l'isola e, poiché gli Stati Uniti orientali sono simili alle terre del Sol Levante per quanto riguarda le temperatura, il suo arrivo in questa zona è praticamente certo.

"Solo esaminando la creatura, possiamo dire senz'altro che i Jorō potrebbero probabilmente sopravvivere in gran parte della costa orientale qui, il che è piuttosto preoccupante", afferma l'ecologo Andy Davis dell'Università della Georgia. Il metabolismo del ragno è circa il doppio di quello di un aracnide che vive negli Stati Uniti orientali, la frequenza cardiaca sul ghiaccio era di circa il 77% superiore e hanno anche una grande resistenza al freddo.

È probabile che i primi ragni Jorō negli Stati Uniti siano arrivati con dei container - lo stesso modo con cui sono arrivate sul continente i calabroni assassini. Fortunatamente per tutti, questi ragni non rappresentano una grande minaccia per le persone o gli animali domestici. "Non c'è davvero alcun motivo per andare in giro a schiacciarli", afferma il coautore dello studio Benjamin Frick dell'Università della Georgia. "Sono gli umani la causa della loro invasione".

