Gli scienziati hanno chiamato un ragno come un cattivo del mondo Marvel

L’Australia si conferma una vera miniera d’oro per la biodiversità di insetti e aracnidi. In seguito a una spedizione nell’isola australiana della Tasmania, un team di ricercatori ha descritto per la prima volta una nuova specie di ragno: il Venomius tomhardyi.

Il nome del ragno appena scoperto è un tributo al celebre personaggio Venom e all’attore britannico Tom Hardy, che ha interpretato il nemico di spiderman nei due film Marvel su Venom. La scelta di questo nome è dovuta alle caratteristiche macchie nere sull’addome del ragno, che ricordano effettivamente il ghigno malefico di Venom.

La specie appena descritta è la prima di un nuovo genere di ragni appartenente alla famiglia degli Araneidae. La maggior parte di questi ragni costruisce delle tele per catturare le loro prede. Spesso, queste ragnatele sono così grandi e resistenti che alcune popolazioni primitive della Papua Nuova Guinea le usano per pescare piccoli pesci.



Altre specie del genere Araneidae hanno sviluppato una tecnica per rendere visibili le loro ragnatele agli uccelli, in modo che questi possano evitarle e lasciarle intatte.

Lo studio fa parte di una ricerca a lungo termine che mira a documentare l'intera fauna australiana di ragni, che sarà di estrema importanza per gestire al meglio la grande biodiversità di Australia e Nuova Zelanda.