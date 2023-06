Il ragno più letale del mondo ha un'abilità davvero inaspettata

Uno studio pubblicato sulla rivista Plos One ha parlato di un'abilità inaspettata da parte di uno dei ragni più letali al mondo. La frequenza cardiaca e lo stato di agitazione dell'aracnide potrebbero svolgere un ruolo importante nelle proporzioni di sostanze chimiche rilasciate: in poche parole può modificare il suo veleno a seconda del suo umore.

Le creature in questione "hanno i veleni più complessi nel mondo naturale e sono apprezzate per le terapie e i bioinsetticidi naturali che sono potenzialmente nascosti nelle loro molecole", spiega la biologa Linda Hernández Duran della James Cook University in Australia.

In particolare sono stati esaminati gli Atracidae - chiamati "ragno a imbuto australiani" - famosi per essere i più letali per gli esseri umani al mondo (anche se non ci sono stati decessi da quando è stato introdotto un antidoto nel 1981). A proposito, ecco invece il serpente più letale.

Gli aracnidi dello studio sono stati sottoposti a dei test stressanti e i ricercatori hanno poi valutato il comportamento rannicchiato, difensivo, di arrampicata e generalmente attivo in tre diversi contesti. Il primo esame era durante la predazione; il secondo mentre si trovava in giro con un altro ragno della stessa specie; mentre il terzo era l'esplorazione di un nuovo territorio.

Gli scienziati hanno notato una differenza solo per una specie di ragno a imbuto: una frequenza cardiaca e una difesa più elevate associate a una composizione del veleno variabile. "Abbiamo mostrato per la prima volta come specifici componenti del veleno siano associati a particolari variabili comportamentali e fisiologiche e abbiamo dimostrato che queste relazioni dipendono dal contesto", afferma infine Hernández Duran.

Il veleno dei serpenti, invece, è fatto per uccidere.