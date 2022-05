Questo ragno può rimanere sott'acqua per 30 minuti: perché lo fa?

Dopo avere visto il grande ragno giallo pronto a invadere gli Stati Uniti, rimaniamo nel regno degli aracnidi per scoprire una specie mai vista prima d’ora, collocata principalmente nelle zone tropicali e capace di rimanere sott’acqua per ben 30 minuti: ecco a voi la Trechalea extensa.

Questa specie individuata vicino a un ruscello in Costa Rica è stata vista per la prima volta nel luglio 2019, prima occasione in cui i ricercatori hanno cercato di catturarlo scoprendo che egli è capace di immergersi sott’acqua per numerosi minuti. La caccia si è conclusa con l’effettiva cattura e la ripresa di ulteriori video e fotografie per analizzare nel dettaglio la creatura, da cui oggi la scoperta di queste sue caratteristiche.

L’analisi approfondita conclusasi recentemente ha quindi confermato che la Trechalea extensa è capace di rimanere sott’acqua per 30 minuti circa (in alcuni casi sono stati registrati tempi appena superiori) in quanto dotata di una “pellicola” d’aria che circonda tutto il suo corpo, creata dai peli idrorepellenti che proteggono quindi il ragno dall’acqua stessa. Ciò serve, ovviamente, per sfuggire ai temibili predatori.

Come affermato dalla biologa Lindsey Swierk, autrice dello studio da noi ripreso, “per molte specie bagnarsi e avere freddo è rischioso per la sopravvivenza quasi quanto avere a che fare con i loro predatori. Il film d’aria che circonda il ragno quando è sott'acqua sembra essere tenuto in posizione da peli idrofobici che ricoprono l'intera superficie del corpo del ragno. È così completo che il ragno sembra quasi come se fosse stato immerso nell'argento. La pellicola d'aria potrebbe servire a tenere le aperture respiratorie lontane dall'acqua, poiché questi ragni respirano aria, e potrebbe anche aiutare a ridurre al minimo la perdita termica all'acqua fredda del torrente in cui si immerge il ragno”.

Una visione del tutto bizzarra, ma decisamente affascinante per scoprire il mondo animale nella sua interezza.

