Un ragno scoperto recentemente sembra avere dei peli d'oro

Nel nord-ovest dell'Iran, una creatura straordinaria ha fatto la sua apparizione, catturando l'attenzione degli appassionati di natura e scienziati. La Tarantola d'Oro Persiana, scientificamente nota come "Chaetopelma persianum", è un aracnide di recente scoperta che sfoggia una lussureggiante chioma di peli dorati e lanosi.

La storia di questa scoperta ha avuto inizio quando Mehdi Gavahyan, avventuriero nella natura selvaggia, ha incrociato un maschio di tarantola errante durante una passeggiata. Dopo aver inviato una foto al Dr. Alireza Zamani, uno degli autori dello studio che ha annunciato questa specie, è nata una collaborazione per cercare ulteriori esemplari.

Purtroppo è stata trovata dagli esperti solo una femmina, ma con una portata di quasi 9 centimetri, quasi come il diametro di una palla da softball, e caratteristiche distintive che hanno permesso agli scienziati di differenziarla con sicurezza dalle altre specie note di Chaetopelma. Questa tarantola, con i suoi peli dorati, è stata battezzata Chaetopelma persianum, in omaggio alla sua terra d'origine, l'Iran, storicamente conosciuta come Persia (alzi la mano chi ha pensato a quel certo personaggio di un certo videogioco n.d.r.).

Questi ragni, appartenenti al genere Chaetopelma, vivono spesso in tane o in camere rivestite di seta, solitamente costruite sotto massi o nelle pareti esterne di vecchie case. La Tarantola d'Oro Persiana, in particolare, è stata trovata nelle regioni montuose delle montagne Zagros settentrionali e ama scavare.

