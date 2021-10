Ecco a voi il 'ragno zucca' perfetto per il giorno di Halloween

Qual è il modo migliore di festeggiare Halloween se non con una foto dell'Araneus marmoreus? Stiamo parlando di una creatura soprannominata il "ragno zucca", che sicuramente è in tema con la giornata di oggi. L'aracnide venne descritto per la prima volta da Carl Alexander Clerck nel 1757, un entomologo e aracnologo svedese.

Sono le femmine ad avere questo caratteristico aspetto, mentre i maschi solitamente sono grandi soltanto la metà della loro taglia. Nonostante la loro vistosità, queste creatura sono innocue e non rappresentano alcun pericolo (a proposito, sapete qual è il ragno più grande del mondo?).

Sono state descritte, in realtà, due specie di Araneus marmoreus: oltre a quella nominata troviamo anche l'Araneus Pyramidatus, che ha un addome più chiaro con una macchia scura vicino alla parte posteriore. Entrambe le creature possono essere trovate nella maggior parte dell'emisfero settentrionale, perfino in Europa.

Se ne doveste avvistare uno proprio durante il mese di ottobre c'è un motivo: queste creatura depongono le loro uova in questo periodo. Le ragnatele si possono trovare soprattutto sopra alberi, arbusti ed erbacce alte, in ambienti umidi e boscosi e si trovano frequentemente lungo le rive dei torrenti.

A proposito, visto che siamo in tema, ecco perché non dovreste mai uccidere quasi mai i ragni di casa vostra!