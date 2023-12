Rai, 2024 a tutto 4K: Europei ed Olimpiadi in UHD su Tivùsat

La trasmissione della Prima della Scala in 4K su Rai 4K è stato solo il primo appuntamento che terrà compagnia gli italiani sui canali Rai nel corso del prossimo anno. La TV di Stato infatti, nel corso dei prossimi 12 mesi proporrà diversi eventi alla massima risoluzione.

Si parte il 14 Giugno con gli Europei di Calcio in Germania, che vedrà protagonista anche la Nazionale Italiana campione in carica, impegnata fino al 14 Luglio 2024. A seguire ci saranno le Olimpiadi Estive di Parigi, che prenderanno il via il 26 Luglio 2024 e si concluderanno l’11 Agosto.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’amministratore delegato di Rai, Roberto Sergio, il quale ha spiegato che “gli Europei di calcio e le Olimpiadi saranno trasmessi in 4K", ma solo per gli utenti Tivùsat che potranno accedervi gratuitamente attraverso il canale 210 della bouquet.

Non è chiaro se la Rai abbia intenzione di trasmettere anche altri eventi in 4K sulle proprie reti, ma il fatto che già queste due importanti manifestazioni vengano trasmesse a tale risoluzione lascia ben sperare.

Ricordiamo che, dal fronte digitale terrestre, manca sempre meno allo switch off al DVB-T2: si parte il 10 Gennaio 2024 con alcuni canali Rai, sebbene in audizione in commissione di vigilanza i dirigenti della TV di Stato abbiano chiesto un rinvio proprio per ragioni legate ai grandi eventi sportivi.