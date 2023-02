Rai 3 HD, al via l'estensione in tutta Italia: calendario e compatibilità di TV e decoder

Continua l’estensione di RAI 3 all’alta definizione. La TV di Stato ha annunciato che a partire dal 12 Aprile 2023, la terza rete sarà trasmessa in HD in altre tre regioni: si tratta di Toscana, Lazio ed Umbria.

Grazie a questo passaggio, gli spettatori avranno la possibilità di accedere al canale in alta definizione alla terza posizione del telecomando ed ai canali regionali agli LCN 812 (Rai 3 TGR Toscana), 814 (Rai 3 TGR Umbria) e 815 (Rai 3 TGR Lazio).

Come avvenuto anche in altre circostanze, la TV di Viale Mazzini ha anche attivato un canale di test che consente di verificare se il proprio apparato è compatibile. Tale canale è raggiungibile al numero 102 del telecomando ed il funzionamento è molto semplice: si vedranno due cartelli, uno bianco ed uno colorato con altrettanti toni audio che si alternano ad intervalli di 20 secondi. Se si visualizzano entrambi i cartelli e si udiscono entrambi i toni, il TV o decoder è compatibile. In caso contrario invece no.

Il consiglio comunque è di procedere con il reset dell’apparato in caso di prima verifica negativa.

RAI ha anche comunicato che Rai 3 HD entro inizio Maggio 2023 sarà disponibile in tutte le regioni secondo il seguente calendario:

Sicilia e Calabria : dal 14 al 27 febbraio 2023

: dal 14 al 27 febbraio 2023 Campania : dal 21 febbraio al 6 marzo 2023

: dal 21 febbraio al 6 marzo 2023 Puglia e Basilicata : dal 28 febbraio al 13 marzo 2023

: dal 28 febbraio al 13 marzo 2023 Abruzzo e Molise : dal 7 al 20 marzo 2023

: dal 7 al 20 marzo 2023 Marche : dal 14 al 27 marzo 2023

: dal 14 al 27 marzo 2023 Liguria e Sardegn a: dal 21 marzo al 3 aprile 2023

a: dal 21 marzo al 3 aprile 2023 Lazio, Toscana e Umbria : dal 23 febbraio all’11 aprile 2023 (comunicazione TGR dal 28 marzo)

: dal 23 febbraio all’11 aprile 2023 (comunicazione TGR dal 28 marzo) Veneto e Emilia-Romagna : dal 4 al 17 aprile 2023

: dal 4 al 17 aprile 2023 Lombardia e Piemonte : dal 12 al 26 aprile 2023

: dal 12 al 26 aprile 2023 Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia: dal 18 aprile al 2 maggio 2023

Tutti i dettagli sono disponibili direttamente nella notizia dedicata sul sito Rai.