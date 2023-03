Rai 3 HD in rampa di lancio in Italia: dal 14 Marzo 2023 in arrivo in altre due regioni

Continua l’estensione di Rai 3 HD in Italia. La TV di Stato ha comunicato che dal 14 Marzo 2023 partirà la sperimentazione della terza rete in alta definizione anche in Puglia e Basilicata.

Come avvenuto anche per le altre regioni interessate da questa fase di test, la Rai provvederà ad attivare l’alta definizione sia per il canale principale, alla terza posizione del telecomando, che su quelli regionali all’LCN 819 per la Puglia ed 820 per la Basilicata.

Conseguentemente a tale attivazione, sarà anche attivato il canale di test al numero 102 del telecomando che permette di verificare la compatibilità del proprio apparato con la nuova feature. Il funzionamento è molto semplice: sui TV e decoder compatibili saranno visualizzati due cartelli, uno bianco ed uno colorato che si alterneranno insieme ad altrettante tracce audio. Qualora non dovesse esserci quest’alternanza, l’apparato non è compatibile ma prima di procedere con l’acquisto consigliamo comunque di effettuare una sintonizzazione per esserne certi.

Dal 7 al 20 Marzo 2023 toccherà ad Abruzzo e Molise, seguita da Liguria e Sardegna dove sarà attivato dal 21 Marzo al 3 Aprile. Entro il 2 Maggio 2023, comunque, Rai 3 HD sarà disponibile su tutto il territorio nazionale. Il calendario completo di Rai 3 HD è disponibile nella notizia dedicata.