Rai 3 e Rai News 24 in HD su digitale terrestre dal 21 Dicembre 2022

Rai si appresta ad effettuare un altro salto tecnologico, a pochi giorni dall’attivazione del nuovo canale Rai 4K che trasmetterà i Mondiali di Qatar 2022 attraverso la modalità ibrida.

Dal 21 Dicembre 2022 infatti Rai 3 sarà disponibile in alta definizione sul numero 3 del telecomando, e lo stesso avverrà anche per Rai News 24. I due canali in questione sono già disponibili in HD dal 15 Novembre in Valle D’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

Secondo quanto affermato dalla Rai nel comunicato stampa diffuso, questo salto è stato possibile grazie all’implementazione di una soluzione tecnica innovativa che permette di ovviare alla necessità di trasmettere in contemporanea tre programmi regionali a qualità video standard nello stesso multiplex, adattando il contenuto solo nelle fasce orarie dedicate ai tg regionali.

“Questa soluzione tecnologica consentirà anche di disporre di ulteriore capacità trasmissiva da destinare ad un miglioramento della qualità tecnica della programmazione Rai sui multiplex nazionali “A” e “B” nonché l’introduzione di ulteriori contenuti come “Rai Radio 2 Visual Radio” attualmente diffuso solo in modalità “ibrida HbbTV 2.0.1”” sottolinea la Rai nel comunicato stampa, dove viene evidenziato che per alcuni particolari televisori o decoder di vecchia generazione è stata messa a disposizione una piattaforma tecnologica che consente di effettuare aggiornamenti automatici da remoto. “Nel caso in cui l’aggiornamento remoto non fosse disponibile, potrebbe essere necessario dotarsi di un televisore o decoder di ultima generazione” conclude.