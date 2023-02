Rai 3 regionale passa in HD anche in Campania: al via i test su digitale terrestre

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia del passaggio all’HD di Rai 3 regionale in due regioni. La lista cresce ulteriormente ed oggi segnaliamo che dal 7 Marzo 2023 anche la Campania si aggiungerà alle regioni in cui partiranno i test su digitale terrestre.

Come riportato dai colleghi di Digital-News, nell’ambito del progressivo passaggio al sistema DVB-T2, la Rai attiverà la trasmissione in alta definizione per Rai 3 regionale anche in Campania. Il canale in HD potrà essere raggiunto alla posizione 818 del telecomando.

Già a partire dalla giornata di oggi, gli utenti avranno la possibilità di verificare la compatibilità dei ricevitori attraverso il canale di test presente alla posizione 102 del telecomando: in caso di verifica positiva si vedranno comparire due cartelli che si altereranno ogni 20 secondi con altrettanti toni audio. Qualora il TV o decoder non fosse compatibile, invece, ciò non avverrà ma nel caso consigliamo di effettuare la sintonizzazione automatica dei canali prima di procedere con l’acquisto di un nuovo apparato.

RAI spiega che “questo test viene attivato progressivamente in tutte le regioni italiane” ma non diffonde molte informazioni sulla roadmap completa. Nel frattempo, ancora non è stata indicata una data per lo switch off al digitale terrestre DVB-T2 ed il Governo è al lavoro per accelerare i tempi.