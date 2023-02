Rai 3 regionale passa all'HD in altre due regioni su digitale terrestre dal 28 Febbraio

Mentre si attende la data per il passaggio al digitale terrestre DVB-T2, continua il progressivo passaggio al nuovo standard di Rai 3 regionale. L’annuncio è arrivato dalla stessa TV di Stato, e ripreso dai colleghi di Digital-News.

Come spiegato da Digital-News, dal 28 Febbraio 2023 in Sicilia e Calabria la RAI attiverà Rai 3 regionale anche in HD. Il canale potrà essere trovato alla posizione 821 in Calabria ed 823 in Sicilia.

La TV di Viale Mazzini, sulla scia di quanto fatto anche in passato, ha attivato un nuovo canale di test all’LCN 102 del telecomando per permettere agli utenti di scoprire se i propri TV e decoder sono compatibili. Una volta sintonizzati su tale canale, si vedranno due cartelli: uno bianco ed uno colorato con due toni audio differenti che si alterneranno ad intervalli di 20 secondi.

Se i due cartelli e tracce audio non si alterneranno, significa che TV e decoder non sono compatibili. In caso contrario invece dal 28 Febbraio 2023 sarà possibile ricevere Rai 3 in HD in Calabria e Sicilia. In caso di prima verifica negativa, Digital-News consiglia comunque di effettuare un reset degli apparati per essere sicuri dell'eventuale incompatibilità.

Di recente, il Governo ha stanziato nuovi fondi per favorire il passaggio al DVB-T2.