RAI 4K è sempre in onda: programmazione continua per il canale

Niente più accensioni ad intermittenza. La RAI ha annunciato che da oggi RAI 4K, il canale famoso per la trasmissione dei programmi di Piero ed Alberto Angela, sarà in onda per tutta la giornata a programmazione continua. Una novità importante, che rende la televisione di Stato ancora più moderna dopo la sperimentazione degli scorsi mesi.

Nella nota diffusa dall'ufficio stampa si legge che RAI 4K trasmetterà per tutta la giornata i grandi eventi sportivi, le fiction RAI ed i programmi di punta come le serate di Alberto Angela, tutte inserite in uno slot di programmazione di dodici ore, ripetuto ciclicamente e desinato ad arricchirsi sempre più nei prossimi mesi.

Sono infatti già state inserite opere liriche, documentari sulle regioni italiane e programmi di cultura con il contributo di RAI Com e delle Sedi regionali RAI.

Nonostante questa importante modifica, RAI 4K resta disponibile alla posizione 210 di tivùsat ed è stato sviluppato grazie alla collaborazione con eutelsat. "Rai conferma con questa iniziativa la propria leadership tecnologica nel sistema televisivo italiano e il proprio ruolo di volano dell’innovazione" conclude la nota.

RAI 4K era stato riacceso lo scorso fine settimana, in occasione del cinquantesimo anniversario della sbarco sulla Luna. Protagonisti del programma andato in onda Piero ed Alberto Angela, che hanno ripercorso lo storico allunaggio.