RAI 4K ritorna il 17 maggio: in onda il film The Equalizer con Denzel Washington

Ritorna attivo RAI 4K, il canale in Ultra HD accessibile al numero 210 sulla piattaforma Tivùsat. Infatti, giovedì 17 maggio sul canale andrà in onda The Equalizer - Il Vendicatore alle ore 21:05, ed in contemporanea sarà visibile anche su Rai 4 (anche in versione HD su Tivùsat e Sky).

Riportiamo di seguito un piccolo estratto della trama del film, rimandandovi alla nostra recensione:

"Robert McCall (Denzel Washington) è un ex-agente della CIA, ora in pensione, che, dopo aver finto la sua morte, decide di trascorrere una vita tranquilla a Boston. Quando però decide di aiutare una prostituta, Alina "Teri", entra nel mirino della mafia russa, e in particolare di Teddy, che tenta di eliminarlo attraverso agenti corrotti della polizia di Boston. Robert McCall è quindi costretto a tornare in azione".

Come sempre in questi casi, RAI 4K apparirà automaticamente nella lista canali al momento della riattivazione. In caso contrario, gli utenti non dovranno fare altro che effettuare la sintonizzazione.

Negli ultimi tempi RAI 4K è diventato uno dei canali più apprezzati degli utenti. Per farvi degli esempi, il Vaticano ha recentemente scelto il canale per trasmettere la Messa di Natale in Ultra HD, mentre lo scorso 17 marzo è andato in onda il film Elysium con Matt Damon.