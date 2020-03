Rai 4K trasmette gli episodi de 'Il Commissario Montalbano'

La Rai ha deciso utilizzare il suo canale 4K per trasmettere alcuni episodi de "Il Commissario Montalbano", tra cui "Salvo amato, Livia mia" e "La rete di protezione".

In particolare, stando a quanto riportato da Digital News e come scritto da Tivùsat su Facebook, la programmazione messa in piedi dalla Rai è la seguente: "Salvo amato, Livia mia" andrà in onda a partire dalle ore 21:25 oggi 9 marzo 2020, mentre "La rete di protezione" verrà trasmesso lunedì 16 marzo 2020.

Sul sito della Rai, l'episodio in onda questa sera viene descritto così: "Nell'archivio comunale di Vigàta viene uccisa una giovane donna che lavorava lì, ma nessuno comprende perché vi ci fosse recata, visto che gli uffici erano chiusi per ristrutturazione. Le indagini portano alla luce la variegata personalità della vittima e le sue molteplici vite e il legame con Livia, eterna fidanzata di Montalbano. Uno dopo l'altro vari personaggi sono sospettati dell'omicidio, per poi essere scagionati dalle evidenze, in un gioco di continui colpi di scena".

Vi ricordiamo che per accedere a Rai 4K ci sono diverse possibilità: utilizzare una CAM o un decoder predisposto. Inoltre, per poter godere appieno del canale, è necessario disporre di un TV 4K HDR che sia compatibile con lo standard HLG. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla lista dei principali modelli compatibili. Dovete inoltre sapere che l'antenna va orientata su Eutelsat Hotbird 13 gradi est, mentre il canale Tivùsat è il 210.