La Rai annuncia RaiPlay Sound: la nuova piattaforma per podcast, radio ed audio digitale

Rai ha annunciato la nascita di RaiPlay Sound, una nuova piattaforma digitale che va ad aggiungersi alla già rodata RaiPlay. RaiPlay Sound sarà disponibile dalla prossima primavera e, come suggerisce il nome, darà agli utenti l'accesso a contenuti originali in formato audio, che potranno essere ascoltati in streaming o offline.

Tramite una nuova applicazione, sarà possibile accedere all'offerta di podcast originali prodotti dai talent Rai, ma anche ascoltare la diretta dei dodici canali di Rai Radio, navigare i palinsesti e riascoltare i programmi già andati in onda.

RaiPlay Sound sostituirà RaiPlay Rai: coloro che hanno scaricato quest'ultima applicazione troveranno in automatico l'aggiornamento della nuova app.

Nel comunicato diffuso dalla TV di Viale Mazzini si fa riferimento ad una UI avanzata, un motore di ricerca duttile ed un'ampia compatibilità con vari dispositivi domestici e mobili in uso tra gli utenti.

Non sono state diffuse molte informazioni sui contenuti, ma la strategia è chiara: RaiPlay Sound si prefigge l'obiettivo di diventare la piattaforma di podcasting leader in Italia, con un'offerta variegata che andrà dagli audiolibri ai programmi d'intrattenimento, passando per i podcast dedicati alla storia, filosofia, scienza, ambiente ed anche per i ragazzi, con audiodescrizioni di film e fiction in onda sui canali Rai. Sarà anche presente un'offerta legata alle teche di Radio Rai.