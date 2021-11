La Rai chiude certe edizioni dei TG Regionali? Sì, è tutto vero: l'analisi

La notizia sta "rimbalzando" sul Web: la Rai ha deciso di chiudere alcune edizioni dei TG Regionali (TGR). Ve lo diciamo subito: sì, è tutto vero. Tuttavia, in questo contesto si è creata un po' di "confusione" ed è bene dunque fare chiarezza sul tutto, analizzando la questione.

I TGR non saranno cancellati del tutto

Ebbene, partiamo subito dal dubbio principale che gli utenti sembrano avere in merito all'annuncio: al contrario di quanto si possa pensare, i TG Regionali non spariranno. Infatti, i TGR visibili mediante la versione standard di Rai 3 rimarranno esattamente dove sono. Ma allora per quale motivo sul Web si sta facendo riferimento alla chiusura di determinate edizioni dei TGR? Semplice, "mamma" Rai ha scelto di rivedere un po' le sue strategie interne.

Si fa riferimento all'edizione notturna dei TGR

Più precisamente, come fatto notare in comunicato sindacale USIGRai, in cui si protesta contro la decisione, si è scelto di cancellare l'edizione notturna dei TGR, ovvero quella che potremmo definire "terza edizione", per intenderci.

La Rai spiega di voler "razionalizzare l'impiego di energie"

La spiegazione della società è arrivata tramite una nota pubblicata da Rai News: "La misura che verrà adottata non ridurrà di un minuto l'informazione notturna sulle reti Rai. Si tratta di un provvedimento teso a razionalizzare l'impiego di energie e che non priverà le sedi regionali dell'Azienda di presidi per la copertura di eventuali emergenze".

La scelta è stata compiuta mantenendo continuo il flusso informativo del canale Rainews24 sul quale avranno la possibilità di convergere le informazioni provenienti dal territorio italiano".