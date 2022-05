Rai Cinema entra nel metaverso di The Nemesis, con una challenge dedicata a Diabolik

In occasione del Festival del Cinema di Cannes, Rai Cinema ha annunciato il suo ingresso nel metaverso. La TV di Stato ha presentato un progetto che mira ad ampliare gli orizzonti del racconto cinematografico nello spazio virtuale su cui stanno puntando molte compagnie.

Rai Cinema, nella fattispecie, ha siglato un accordo con la piattaforma online italiana d’intrattenimento 3D, The Nemesis, che ospiterà il primo metaverso di Rai Cinema. Si tratterà di un ambiente gratuito facilmente accessibile da PC o smartphone, senza registrazione, dove gli utenti potranno vedere gratuitamente contenuti cinematografici, ma anche vivere eventi in streaming ed interagire con poster ed oggetti iconici del cinema. Inoltre, sarà possibile esplorare anche l’isola di Rai Cinema con il proprio avatar.

Nel metaverso di Rai Cinema ci sarà anche spazio per il Museo Nazionale del Cinema di Torino, dov’è possibile visitare la mostra 3D ispirata al film Diabolik dei Manetti bros (qui trovate la nostra recensione di Diabolik). Gli utenti però potranno anche sfidarsi in una challege che mette in palio uno special cut inedito della controversa pellicola di cui abbiamo a lungo parlato.

Tramite l’account ufficiale Rai Cinema di Facebook, è anche stato condiviso un breve filmato che mostra qualche immagine del metaverso in questione, con tanto di link per accedere.