RAI: il CTO sottolinea l'importanza del 4K ed 8K per l'azienda

L'importanza del 4K per il mercato televisivo è aumentata vertiginosamente nel corso degli ultimi anni. A tal proposito è intervenuto anche Stefano Ciccotti, il Chief Technology Officer della RAI, che in un'intervista rilasciata ha sottolineato come la tecnologia Ultra HD 4K possa aiutare l'azienda a posizionarsi meglio sul mercato.

Ciccotti nell'intervista ha discusso in generale del processo di trasformazione che sta attanagliando l'industria. Processo che, secondo Ciccotti, nasce dagli utenti e dai nuovi stili attraverso cui si fruisce dei contenuti audiovisivi. "L'utente vuole poter scegliere tra lineare e non lineare" afferma il CTO, il quale afferma che il futuro della televisione sarà plurale e conviveranno 4K ed 8K, sia "per schermi di grandi dimensioni che formati più leggeri, ad esempio i dispositivi portatili". Agli utenti, secondo Ciccotti, "importerà poco quale rete gli porterà i contenuti e vorrà passare senza soluzione di continuità dal televisore al tablet allo smartphone, e dal satellite alla banda larga fissa al 5G".

Interessante anche la dichiarazione rilasciata sul posizionamento della RAI nei confronti delle nuove tecnologie, a cui il servizio pubblico si è aperto da tempo con l'alta definizione disponibile su Tivusat, dov'è disponibile anche RAI 4K. Proprio su quest'ultima piattaforma, Ciccotti ha affermato che "Rai 4K offre in simulcast UHD una selezione di programmi Rai di alta qualità editoriale: dagli europei di calcio 2016 alla fiction “I Medici”, ai programmi di Alberto Angela. Rai 4K ha ormai consolidato la sua funzione di apripista dell’innovazione nel quadro dell’offerta televisiva complessiva. Grazie a Rai 4K , per la prima volta, la platea televisiva del nostro paese ha potuto conoscere la particolare esperienza di visione permessa dal 4K. Per il futuro continueremo su questa strada nell’intento di arricchire ulteriormente la proposta del canale attraverso appuntamenti che siano capaci di portare emozioni nelle case della gente".

La scelta di puntare sul satellite per il 4K non è in alcun modo casuale, in quanto insieme alla banda larga va a costituire la soluzione tecnologica per garantire con una certa continuità l'elevata capacità diffusiva per l'UHD e tra qualche anno lo farà anche per l'8K. "Il satellite" secondo Ciccotti, "ha la vocazione all’offerta di elevata qualità video e audio, proprio per gli elevati volumi di capacità diffusiva e per i costi molto più bassi per il broadcaster e per l’utente rispetto alla banda larga."

Anche Eutelsat non è stato scelto a caso in quanto Tivùsat ha una base di utenti che attraverso milioni di decoder e CAM sono in grado di decrittare il segnale per gestirlo nella piattaforma LCN ed EPG.

L'intervista completa è disponibile a questo indirizzo.