Rai estende l'offerta in HD su digitale terrestre: nuovo canale TV dal 16 Marzo 2023

Rai continua a puntare sull’alta definizione per il digitale terrestre. E mentre ancora non si conosce la possibile data dello switch off al DVB-T2, dalla TV di Stato arriva la notizia che a partire dal 16 Marzo 2023 sarà disponibile sulla piattaforma digitale un nuovo canale in alta definizione.

Si tratta di Rai News 24 HD, presente all’LCN 48 del telecomando, che tra tre giorni potrà essere sintonizzato sul Multiplex A Rai attraverso il canale 26 UHF sulla frequenza 514 MHz. Grazie a questa estensione, anche il network televisivo dedicato alla trasmissione di notizie passerà all’alta definizione, attraverso la codifica MPEG-4.

La versione SD di Rai News 24, però, continuerà ad essere disponibile anche dopo il 16 marzo 2023 nei Mux MR Regionali.

Secondo quanto riportato dai colleghi di TVDigitalDivide, sempre dal 16 Marzo nel Multiplex Rai A sarà spento il canale Rai 3 SD (provvisorio) presente alla posizione 503 del telecomando, mentre nel Mux Rai B si dirà addio a Rai 1 SD (provvisorio) all’LCN 501 e Rai 2 SD (provvisorio) all’LCN 502.

Infine, sulle numerazioni LCN 500 saranno disponibili tramite la tecnologia HbbTV tutti i canali Rai ad esclusione di Rai Scuola, Rai News 24 HD e Rai Sport+ HD. Come sempre, è consigliabile effettuare la sintonizzazione dei decoder.