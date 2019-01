Rai Gulp: Linda Raimondo condurrà il programma Missione Spazio

Dopo l'atterraggio del lander InSight della NASA su Marte, l'interesse attorno all'ambito spaziale sembra essere ritornato ai fasti di un tempo anche nel nostro Paese. Dunque, perché non lanciare un nuovo programma televisivo che ci porta nello Spazio? Questa è l'idea di Rai Gulp, che ha scelto Linda Raimondo come conduttrice.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Repubblica, il programma si chiama Missione Spazio e andrà in onda sul succitato canale Rai a partire da gennaio. Quest'ultimo racconterà le storie di sette diversi "esploratori dello Spazio". In realtà, sembra che una prima stagione del programma sia già andata in onda nel 2017 (come potete vedere su questo sito).

Ora però la conduttrice è Linda Raimondo, una ragazza italiana di 19 anni che ha partecipato all'addestramento per aspiranti astronauti in Islanda insieme ad altre compagne, tra cui Alyssa Carson. Linda ha anche vinto il concorso Space Exploration Master dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, avendo così diritto ad avere per un anno un ufficio nell'Università dell'Alabama per continuare dei progetti insieme ai grandi esperti del settore.

Insomma, un'interessante iniziativa italiana nell'ambito della divulgazione in materia spaziale. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni relative al programma Missione Spazio e sintonizzarci tutti su Rai Gulp quando verrà trasmesso.