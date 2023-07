Rai e Mediaset in lizza per i diritti tv di Coppa Italia e Supercoppa fino al 2027

Mentre la decisione sui diritti tv della Serie A tarda ad arrivare, già in giornata odierna potrebbero arrivare le prime indicazioni sull’assegnazione dei diritti televisivi per di Coppa Italia e Supercoppa.

Alle 10 di ieri, 13 Luglio 2023, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e sono state aperte le buste da cui è emersa una situazione quanto mai chiara. Mediaset, da parte sua, ha presentato una proposta per confermare i diritti tv della Coppa Italia e Supercoppa Italiana che ha già rilevato per il triennio 2021-24. Della partita anche la Rai, che punta a tornare a trasmettere le competizioni dopo tre anni di assenza.

L’Assemblea della Lega Calcio analizzerà la situazione in giornata odierna, prima di decidere se procedere con la trattativa privata o se accettare una delle due offerte su cui però non si sa molto: resta da capire se la Lega deciderà di approvare immediatamente le offerte oppure se procedere con la fase di trattative private come fatto con la Serie A.

Il prezzo minimo fissato dalla Lega è di 62 milioni di Euro all’anno per Coppa Italia e Supercoppa. La cifra è in aumento anche alla luce del nuovo format della Supercoppa Italiana che prevede la partecipazione di più quattro squadre.