RAI, non rinnovato il contratto con Sky. Rai 4 scompare dal 104, via libera a Rete 4?

Come prevedibile, RAI ha deciso di non rinnovare il contratto con Sky per la trasmissione di Rai 4 sulla televisione satellitare. Come conseguenza di tale decisione, da oggi 13 Settembre il canale non sarà più visibile alla posizione 104 della guida tv. P

La notizia era nell'aria già da tempo e da Viale Mazzini avevano fatto intendere di non avere alcuna intenzione di rinnovare il contratto triennale per la trasmissione di Rai 4 sulla piattaforma satellitare. Il canale resterà comunque visibile al 21 del digitale terrestre oltre che su Rai Play e Tivùsat alle posizioni 10 e 110.

Alla base della decisione potrebbe esserci la necessità della televisione pubblica di investire su altri settori, nonostante Rai 4 sia ormai da tempo il secondo canale semigeneralista più seguito in Italia, con una media ascolti importante ed uno share quotidiano dell'1,5%.

L'annuncio a questo punto apre le porte al ritorno di Rete 4 sul satellitare, dopo quello di Canale 5. A rafforzare l'ipotesi ci ha pensato anche l'amministratore delegato di Mediaset, Piersilvio Berlusconi, che in occasione della presentazione del nuovo Rete 4 ha annunciato che da inizio ottobre tutti i canali del Biscione torneranno ad essere visibili su Sky. Sull'eventuale data di ritorno però almeno al momento non sono disponibili informazioni.