La Rai prepara la rivoluzione: si va verso la chiusura di Rai Sport e Rai Storia

Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, l’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, starebbe preparando una vera e propria rivoluzione per la TV di Stato, che prevede la chiusura di alcuni canali e la riorganizzazione della programmazione.

Nello specifico, Salini avrebbe presentato un nuovo piano industriale che prevede la chiusura di Rai Sport e lo stop alla rete istituzionale ed alla controparte in inglese, oltre che l’accorpamento di Rai Storia con Rai 5. Non dovrebbe invece essere cancellato Rai Movie, probabilmente perchè gli ascolti sono stati importanti.

Secondo Il Fatto Quotidiano, questo piano è risultato essere praticamente obbligato in quanto la Rai è costretta a mettere in campo una spending review per contenere i cost.

La decisione di chiudere Rai Sport, secondo Il Fatto, avrebbe spiazzato tutti in quanto pur non avendo uno share elevato (intorno all’1%), permetteva agli appassionati di sport di minori di seguire le loro competizioni preferite. Tali sport però non dovrebbero abbandonare completamente la TV, che potrebbe spostarli su Rai Due.

La Rai nell’ultimo semestre ha raggiunto un indebitamento totale di 275,9 milioni di Euro, in aumento dai 239,1 milioni precedenti. A fine anno la TV dovrebbe riportare un rosso di 130 milioni di Euro, una cifra destinata a salire anche nell'anno successivo.