La RAI punta ai giovani: intervista a Snoop Dogg stanotte, martedì Sanremo

Che il rap sia uno dei generi musicali più apprezzati tra i giovani italiani è ormai un aspetto consolidato. Per questo motivo, anche il servizio pubblico, la RAI (Radiotelevisione italiana), si sta avvicinando sempre di più a questo mondo. In particolare, l'avvicinarsi del Festival di Sanremo 2020 sta portando ancora più contenuti di questo tipo.

Infatti, come potete vedere sul sito ufficiale della RAI, subito dopo lo scoccare della mezzanotte del 1 febbraio 2020, andrà in onda su Rai 1 una puntata di Tv7, l'approfondimento informativo del TG1 che sta facendo sempre più parlare di sé. Tra gli svariati argomenti che verranno trattati, ci sarà spazio anche per un'intervista al noto rapper statunitense Snoop Dogg.

Nel sito ufficiale della RAI si legge: "In 'Rap d'autore' un'icona mondiale si racconta a Tv7. Snoop Dogg ha fatto la storia dell'hip hop della West Coast americana diventando una star mondiale e oggi, a quasi 30 anni dal debutto del suo primo album Doggystyle (5 volte disco di platino), parla della sua musica, del 'g-funk' e dell’hip hop, movimento molto seguito negli USA alla cui storia il prestigioso 'International center of Photography' di New York sta dedicando una grande mostra fotografica".

Per quanto riguarda invece il Festival di Sanremo (la prima serata andrà in onda martedì 4 febbraio a partire dalle ore 20:45), i rapper/trapper in gara saranno Achille Lauro, Anastasio, Junior Cally e Rancore. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Sanremo 2020.

Insomma, la RAI sta puntando sempre di più sul rap e sui giovani.