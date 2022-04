Rai punta sullo sport: acquisiti i diritti tv della Diamond League di atletica leggera

Rai ha annunciato il ritorno sulle proprie reti della grande atletica leggera, con l’acquisizione dei diritti televisivi della Diamond League fino al prossimo 2024. Si tratta del circuito che riunisce i più importanti meeting della World Athletic.

L’evento si sviluppa da maggio a settembre e potrà essere seguito dagli appassionati fino al 2024, l’anno in cui andranno in scena le Olimpiadi di Parigi a cui dovrebbe prendere parte, tra gli altri, anche l’italiano Marcel Jacobs.

La Rai spiega di aver acquisito per tre anni i diritti di trasmissione in chiaro: le gare saranno trasmesse sulle reti generaliste e sulla rete tematica Rai Sport HD in diretta. La telecronaca sarà affidata a Franco Bragagna e Lucio Di Bella, con le interviste ed i servizi ei Elisabetta Caporale. Il commento tecnico invece sarà curato da Stefano Tilli.

Il via è previsto per il 13 Maggio da Doha, per l’omonimo meeting, per poi arrivare il 7 ed 8 Settembre a Zurigo per la finalissima dello stadio dei record di Letzigrund. Complessivamente, saranno 14 le tappe che spazieranno da Oslo a Parigi passando per Montecarlo e Losanna.

Come dicevamo poco sopra, tra i protagonisti degli eventi figureranno anche i campioni olimpici Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs, che ci hanno fatto sognare la scorsa estate con le medaglie d’oro di Tokyo.

Per tutte le informazioni su come sintonizzare manualmente i canali Rai vi rimandiamo al nostro approfondimento.