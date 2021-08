La nuova RAI punta sullo sport in streaming. Quali novità in arrivo?

Nuova linea per lo sport in Rai. Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, la nuova gestione di Carlo Fuertes terrà conto delle opinioni espresse dalla redazione sportiva della TV pubblica dopo la trasmissione delle Olimpiadi.

Nello specifico, riferisce il quotidiano di Confindustria, il nuovo amministratore delegato avrebbe assicurato che durante la sua gestione si punterà sullo sport in streaming: la lezione di Tokyo 2020 è ancora fresca e gli ascolti record che sta facendo registrare il servizio Discovery+ serviranno da lezione per i dirigenti.

Per coloro che non hanno avuto modo di seguire la vicenda, nel 2019 la Rai aveva siglato un accordo con il gruppo Discovery per la trasmissione di 200 ore delle Olimpiadi su Rai 2, senza poter effettuare la ritrasmissione su RaiPlay o su Rai Sport. Il tutto a fronte di un risparmio di "soli" 20 milioni di Euro.

Tutto ciò non avverrà più e la presidente Marinella Soldi della Rai durante un vertice ha annunciato chela TV di Viale Mazzini si assume "grandi responsabilità della gestione di importanti risorse pubbliche in una fase molto delicata della vita dell’azienda, che intendiamo onorare”. A tali dichiarazioni avrebbe fatto eco anche Fuortes, il quale ha spiegato che "una gestione economica virtuosa rappresenta la precondizione indispensabile" per raggiungere l'obiettivo.

Per tutte le informazioni su dove vedere le Olimpiadi di Tokyo 2020, vi rimandiamo al nostro approfondimento.