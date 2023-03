Rai punta ancora sull'HD su digitale terrestre: novità per un canale TV in alcune regioni

Qualche settimana fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativa al completamento dell’offerta HD di Rai su digitale terrestre grazie all’HbbTv. Quest’oggi giunge la notizia che la TV di Stato continua a puntare sull’alta definizione in alcune regioni.

I colleghi di Digital-News infatti riferiscono che in Liguria, Sardegna e Marche è iniziato il test sul canale 102 del digitale terrestre di Rai 3 Regionale in alta definizione. Non si tratta propriamente di un fulmine a ciel sereno dal momento che lo scorso mese Rai aveva annunciato il calendario d’estensione di Rai 3 HD in tutta Italia, che sta proseguendo secondo il seguente calendario:

Sicilia e Calabria : 14-27 febbraio 2023

: 14-27 febbraio 2023 Campania : 21 febbraio - 6 marzo 2023

: 21 febbraio - 6 marzo 2023 Puglia e Basilicata : 28 febbraio - 13 marzo 2023

: 28 febbraio - 13 marzo 2023 Abruzzo e Molise : 7-20 marzo 2023

: 7-20 marzo 2023 Marche : 14-27 marzo 2023

: 14-27 marzo 2023 Liguria e Sardegna : 21 marzo - 3 aprile 2023

: 21 marzo - 3 aprile 2023 Lazio, Toscana e Umbria : 23 febbraio - 11 aprile 2023

: 23 febbraio - 11 aprile 2023 Veneto e Emilia-Romagna : 4 - 17 aprile 2023

: 4 - 17 aprile 2023 Lombardia e Piemonte : 12 - 26 aprile 2023

: 12 - 26 aprile 2023 Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia: 18 aprile - 2 maggio 2023

È possibile verificare la compatibilità dei propri apparati all’LCN 102: compariranno due cartelli, uno bianco e colorato con altrettanti toni audio distinti che si alterneranno ad intervalli di 20 secondi. Se ciò non avviene, è consigliabile effettuare la sintonizzazione prima di procedere con l’acquisto.