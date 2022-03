Rai Radio 2 arriva su Tivùsat a Giugno 2022, nel 2023 su digitale terrestre

Dopo il successo ottenuto sulla piattaforma proprietaria RaiPlay, Rai Radio 2 è pronta ad approdare (in versione visual radio) anche su Tivùsat e digitale terrestre.

Ad annunciarlo Roberto Sergio, direttore di Radio Rai, ai microfoni di ItaliaOggi a cui ha affermato che il successo ottenuto da Rai Radio 2 su RaiPlay ha spinto la TV di Stato a ritagliargli uno spazio importante anche sulla piattaforma satellitare gratuita e, dal prossimo anno, su digitale terrestre.

Nello specifico, da Giugno 2022 Rai Radio 2 in versione canale visual su TV sarà disponibile su Tivùsat, mentre il 1 Gennaio 2023 approderà su digitale terrestre con un canale posizionato all’LCN 203 del telecomando.

Non ci sono all’orizzonte piani simili anche per Rai Radio 1, che avrà due nuovi studi a disposizione, in Via Asiago e Saxa Rubra dove potranno essere trasmessi eventi in diretta con il pubblico, aprendo di fatto le porte anche ad un canale dedicato su RaiPlay.

Su queste pagine qualche giorno fa abbiamo pubblicato una guida che spiega come ascoltare i canali Rai Radio su digitale terrestre a seguito dello switch off all’MPEG-4 che è avvenuto lo scorso 8 Marzo. Insomma, qualcosa si muove dal fronte Rai Radio anche su digitale terrestre, anche alla luce degli ottimi riscontri.