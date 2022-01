La Rai regala la smart card satellitare per agevolare il passaggio al DVB-T2

Novità annunciata dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il MISE ha infatti comunicato che, al fine di garantire la visione dell'intera programmazione, la Rai ha deciso di rendere disponibile durante il passaggio al sistema DVB-T2. una smart card dedicata che abilita la visione via Satellite dei canali della TV di Stato.

La Smart Card sarà fornita gratuitamente esclusivamente agli utenti che hanno segnalato problemi con la ricezione dei programmi Rai nelle zone in cui sarà effettuato il processo di refarming, che prevede la liberazione della banda 700 MHz per metterla a disposizione degli operatori telefonici.

La richiesta potrà essere effettuata direttamente attraverso il sito web Rai, e sarà verificata da un ente certificatore terzo individuato dal Ministero dello Sviluppo Economico, il quale dovrà confermare l'effettiva difficoltà a ricevere il segnale TV nella località segnalata, dal momento che come indicato dalla TV di Viale Mazzini, in alcune circostanze potrebbe essere sufficiente solo risintonizzare i TV e decoder per poterli agganciare.

Per utilizzare la smart card satellitare Rai bisogna essere dotati di un impianto di ricezione satellitare. La differenza rispetto a Tivùsat è importante in quanto questa abilita solo alla visione dei canali Rai e non di tutta la piattaforma gratuita.

Con questo step, il MISE vuole agevolare ulteriormente il processo di avvicinamento alla nuova piattaforma terrestre.