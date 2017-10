RAI: smart card per gli utenti che non ricevono il segnale?

Nella giornata di oggi, il Consiglio d’Amministrazione RAI esaminerà il nuovo contratto di licenza della rete nazionale, che include delle novità molto interessanti per gli abbonati, come ampiamente preventivato dai rumor emersi in precedenza.

Tra le principali, figura l’emissione di una smart card per gli abbonati che non riescono a ricevere il segnale, ma anche il divieto, da parte della RAI, di utilizzare tutti i ricavi del canone per attività non inerenti al servizio pubblico. Il Presidente, inoltre, si dovrà impegnare insieme ai suoi collaboratori alla completa digitalizzazione del servizio, nonché alla conservazione e promozione degli archivi storici.

Indiscrezioni più accurate sono state pubblicate dall’ADNKronos, che ha pubblicato interamente alcuni articoli, tra cui il numero 18 comma 2, riguardante la Neutralità Tecnologica, che cambia in maniera sostanziale rispetto al passato: “nel rispetto dei principi di universalità del servizio pubblico e nel bilanciamento tra gli interessi degli utenti in regola con il canone di abbonamento e i diritti esclusivi dell'impresa la Rai dovrà consentire, all'esito di negoziazioni eque e non discriminatorie, la trasmissione simultanea dei suoi canali di servizio pubblico sulle diverse piattaforme distributive televisive, a condizione che sia rispettata l'integrità dei marchi, dei prodotti e delle comunicazioni commerciali, fatti salvi i diritti dei terzi”.

Come si può leggere, l’articolo impone alla società di Viale Mazzini di trasmettere i propri canali su diverse piattaforme, tra cui appunto anche Sky e Telecom.

Particolare attenzione è stata anche posta sull’articolo 6 comma 1, secondo cui la RAI “è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali, e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale”.

Il successivo, invece, assicura “un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, anche con riferimento alla produzione di documentari e di film di animazione, mediante l'acquisizione o la co-produzione, nel quadro di procedure trasparenti, di prodotti di alta qualità, realizzati da o con imprese anche indipendenti che abbiano stabile rappresentanza in Italia, per una loro valorizzazione sui mercati esteri”.

Ma il più interessante è senza dubbio quello che riguarda la smart card, che dovrà essere data in dotazione a tutti quegli abbonati che, pur pagando il canone, non riescono a ricevere il segnale.

La RAI, si legge, “utilizza la piattaforma gratuita tivùsat e, con riguardo a quelle zone del territorio nazionale non raggiunte dal digitale terrestre a seguito dell'attuazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze, fornisce una smart card della stessa piattaforma, agli utenti che siano titolati a farne richiesta da un ente certificatore terzo indicato dal ministero”.