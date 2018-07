Rai Sport trasmetterà in chiaro l'anticipo di Serie B del venerdì

A meno di un mese dall'inizio, si chiude anche il cerchio intorno ai diritti televisivi della Serie B, che come vi abbiamo raccontato in precedenza sarà trasmessa da DAZN, la piattaforma targata Perform che trasmetterà 472 partite, tra cui 428 in esclusiva.

Nella giornata di ieri, la Lega Serie B ha votato per l'assegnazione dell'ultimo pacchetto, ovvero quello riguardante la trasmissione delle partite in chiaro.

Ad avere la meglio è stata RAI, che si è aggiudicata i diritti di trasmissione non esclusivi per l'anticipo del venerdì sera del campionato cadetto. Si tratta di una prima assoluta per il nostro calcio, dal momento che mai prima d'ora era avvenuta una cosa del genere, e chissà che non possa contribuire all'apertura di un nuovo capitolo nel settore dei diritti televisivi.

La RAI, per assicurarsi questo slot, ha versato nelle casse del campionato di Serie B 3 milioni di Euro, una cifra significativamente inferiore rispetto ai 22 milioni di Euro sborsati da DAZN per assicurarsi l'intero campionato.

Resta però da capire che tipo di partite verranno trasmesse il venerdì sera. E' intorno a questo aspetto che gira gran parte dell'investimento effettuato dalla televisione pubblica.

A favore, comunque, hanno votato 18 società su 19: l'unica assente era il Palermo.