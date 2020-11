Rai Storia e Rai Sport sono salvi: Salini torna sui propri passi, niente chiusura

L’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, è tornato sui suoi passi ed ha scongiurato la chiusura di Rai Storia e Rai Sport, di cui si era parlato in passato. Il consiglio d’amministrazione riunitosi venerdì scorso infatti ha bocciato l’ipotesi, come chiarito dallo stesso AD.

In una nota, Salini infatti afferma che “le ipotesi relative a chiusure o accorpamenti del canale Rai Storia e del canale Rai Sport sono riconducibili a simulazioni e scenari volti ad affrontare la situazione economica ma non c’è alcuna volontà di chiudere né accorpare i suddetti canali e ha anzi confermato l’impegno per rafforzare ulteriormente l’offerta culturale della Rai in un momento particolarmente difficile per il Paese".

Critiche erano arrivate anche dal mondo della politica, con alcuni partiti che avevano bocciato la proposta di Salini di chiudere Rai Storia.

Nonostante ciò, però, non è escluso che nelle prossime settimane i dirigenti della TV Pubblica apportino delle modifiche alla programmazione dei due canali, ma fortunatamente la chiusura è stata scongiurata.

Proprio a ridosso del CDA, era anche stata paventata la possibilità di portare Rai Sport solo su Rai Play, la piattaforma di streaming della Rai, ma evidentemente anche quest’ultima non ha trovato apprezzamento tra i componenti del consiglio d’amministrazione.

