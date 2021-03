Rai, prima telefonata da cellulare per i giochi TV: festeggia Antonella Clerici

Per la serie "poteva accadere prima", negli ultimi giorni c'è stata una sorta di "rivoluzione" per quel che riguarda i giochi televisivi che vanno puntualmente in onda sui canali Rai. Infatti, è avvenuta la prima telefonata da cellulare. Durante la sua trasmissione, Antonella Clerici si è detta fiera di questo traguardo.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, nel corso della puntata del 9 marzo 2021 del programma televisivo "E' sempre mezzogiorno", disponibile in replica mediante la piattaforma RaiPlay, la conduttrice ha fatto sapere, nel corso di uno dei classici giochi che mettono in palio vari premi, che quella effettuata dalla concorrente era la prima telefonata da cellulare. "Si può giocare anche dai cellulari. [...] Una cosa storica questa. Alla Rai è la prima volta che si può fare un gioco telefonico [...] dal cellulare", ha affermato Antonella Clerici durante il programma (potete vederlo al minuto 37:00 circa della puntata).

Insomma, nel 2021 è arrivata la prima telefonata tramite cellulare per un gioco televisivo relativo alla Rai. Ironicamente, potete dare un'occhiata alla puntata in cui si annuncia questo traguardo anche mediante l'applicazione ufficiale di RaiPlay, ma per quella è necessario uno smartphone.

Non siamo stati gli unici a notare questo "avvenimento", in quanto anche il blog di Davide Maggio ha fatto notare l'annuncio effettuato durante "E' sempre mezzogiorno".