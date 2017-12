Rai trasmetterà la Messa di Natale in Ultra HD con riprese in 8K su RAI 4K

La Segreteria per la Comunicazione del Vaticano e lahanno firmato un protocollo d'intesa che porterà ad un consolidamento della già storica partnership tra le due parti. Questo nuovo accordo sarà valido per tutto il 2018 e sarà attivo già dalla prossima domenica.

La RAI, infatti, trasmetterà in Ultra HD, a partire dalle 21:30 su Rai 4K, la classica Messa di Natale officiata da Papa Francesco dalla Basilica di San Pietro. L'evento sarà prodotto da RAI, Eutelsat, Globecast, Sony e Tivùsat, e tutti gli abbonati RAI potranno accedervi attraverso il canale 210 di Tivùsat.

La Messa, ovviamente, sarà anche regolarmente trasmessa su Rai 1 e Rai HD, e sarà oggetto di diverse riprese sperimentali in 8K, che chiaramente non saranno trasmesse ma serviranno alla televisione di stato per testare la produzione in vista di eventuali futuri impieghi.

Ovviamente soddisfatto Dario Edoardo Viganò, il Prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, il quale in una breve dichiarazione stampa ha affermato che "l’intesa si basa sul riconoscimento di un ruolo di primaria importanza svolto dalla Rai a supporto della presenza Sede Apostolica nel settore mediatico internazionale. Inoltre l’accordo è totalmente in sintonia con la riforma dei media vaticani voluta da Papa Francesco che stiamo portando a compimento. Un processo che guarda al futuro e che ha bisogno di nuove alleanze sul fronte editoriale e tecnologico come quelle sancite dal rinnovo dell’intesa con la Rai".

Dello stesso avviso anche il direttore generale della Rai, Mario Orfeo: "con la firma di questo protocollo si rinnova un’importante alleanza tra la Rai e la Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, nel segno della più profonda collaborazione e amicizia. L’intesa rafforza la cooperazione sotto il profilo editoriale, dell’aggiornamento tecnologico e della qualità del racconto, nel pieno indirizzo della missione informativa del servizio pubblico. La riforma dei media in corso di attuazione da parte della Segreteria per la Comunicazione rappresenta un importante pilastro a sostegno di questo percorso comune" ha affermato.