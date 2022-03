Rai trasmetterà i Mondiali di Qatar 2022 in 4K Ultra HD, anche senza Italia

Con la speranza che l’Italia riesca a qualificarsi, dopo i playoff in programma nei prossimi giorni, la Rai si è già portata avanti col lavoro ed ha annunciato che trasmetterà i Mondiali di Qatar 2022, in programma tra il 21 ed il 18 Dicembre, su RaiSport anche in 4K Ultra HD.

La trasmissione alla massima qualità sarà affidata ovviamente al canale Rai4K, visibile esclusivamente su Tivùsat.

La TV di Stato ha già annunciato il team di commento, ma soprattutto ha svelato i dettagli della programmazione: gli utenti potranno accedere a 64 match in esclusiva in 4K al canale 210 della piattaforma satellitare gratuita, ma chiaramente sarà necessario munirsi di un televisore 4K e di una cam o decoder 4K Tivùsat con relativa smart card abilitata.

Ricordiamo che nella serata di domani, giovedì 24 Marzo 2022, a partire dalle ore 20:30 dallo stadio Renzo Barbera di Palermo gli Azzurri Campioni d’Europa di Mancini sfideranno la Macedonia del Nord e, qualora dovesse andare come sperato, il 29 Marzo 2022 se la vedranno con la vincente tra Turchia-Portogallo per la partita finale di questi playoff.

Chiaramente, le partite potranno essere viste anche in streaming sulla piattaforma proprietaria RaiPlay, anche su PC e streaming, oltre che su TV tramite i dongle o collegando il PC.