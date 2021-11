Che cos'è Rai TV+? Attenzione, è diverso da RaiPlay e ha altre funzionalità

Dopo aver approfondito che cos'è lo standard HbbTV, torniamo ad analizzare le novità legate al digitale terrestre. Infatti, non tutti sanno di avere probabilmente già a disposizione un comodo servizio chiamato Rai TV+, da non confondere con il ben noto RaiPlay.

Quest'ultimo rappresenta infatti la classica piattaforma di streaming che viene spesso "promossa" anche dalla stessa Rai mediante spot e simili, mentre il primo è un servizio per certi versi poco conosciuto. D'altronde, si tratta di una novità tutto sommato recente, legata proprio al succitato HbbTV, dunque si fa riferimento a un utilizzo "ibrido" del digitale terrestre e delle funzionalità smart, che permette di usufruire di possibilità interessanti "senza installare app".

In parole povere, collegandosi a uno dei canali Rai, ad esempio Rai 1 HD, mediante una Smart TV e premendo la freccia verso l'alto del telecomando è possibile accedere a una schermata che offre informazioni relative al programma di cui si sta prendendo visione. Tuttavia, non è questo ad attirare l'attenzione: tra le possibilità più interessanti troviamo infatti il pulsante Restart, che permette di non perdersi nemmeno un secondo del programma coinvolto, facendolo ripartire dall'inizio.

Spostandosi poi tra le varie schede offerte da Rai TV+, c'è la possibilità di accedere rapidamente ai contenuti di RaiPlay, nonché di approfondire i canali radio disponibili e rivedere le ultime edizioni dei TG. Insomma, si tratta sicuramente di un servizio che può tornare utile a qualcuno. Se volete approfondire il tutto, potete fare riferimento alla pagina dedicata a Rai TV+ del portale ufficiale.