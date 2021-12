La Rai vuole le Olimpiadi invernali in chiaro: trattative in corso con Discovery

La Rai punta alla trasmissione delle Olimpiadi Invernali, che si terranno a Pechino tra il 4 ed il 20 Febbraio 2022, in chiaro. L'accordo con il gruppo Discovery, che ha acquisito i diritti per la trasmissione dei Giochi Oilimpici, però, non sembra ancora esserci.

La trattativa è in corso ed è stata confermata dall'amministratore delegato di Discovery Italia, Alessandro Araimo, il quale ha spiegato che "è in corso una trattativa con la Rai per la trasmissione in chiaro gratuitamente, anche in streaming, di una parte dell’evento come la scorsa estate", ma ha anche segnalato che "non c'è ancora un accordo" e bisogna chiudere nei prossimi giorni.

La Rai evidentemente punta a trasmettere le gare più importanti, evidentemente quelle con protagoniste gli Azzurri che hanno più possibilità di andare a medaglia, non solo sui propri canali in chiaro (come Rai 2 e RaiSport), ma anche sulla piattaforma RaiPlay di streaming.

La certezza però ancora non c'è e come spiegato da Araimo "se non dovessimo chiudere l’accordo con la Rai, per noi resta l’ipotesi di trasmettere sul canale Nove. Si parla di circa 100 ore di Olimpiadi che il CIO chiede di mandare in onda gratuitamente”. Insomma, in un modo o in un altro comunque 100 ore di programmazione saranno visibili anche da coloro che non dispongono di un abbonamento Discovery.