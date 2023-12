La Rai vuole il rinvio del DVB-T2: 'a rischio Europei di calcio ed Olimpiadi'

Nel corso dell’audizione in commissione di Vigilanza Rai dell’amministratore delegato Sergio ed il direttore generale Rossi, che può essere vista direttamente attraverso la webtv della Camera dei Deputati, i due dirigenti della televisione pubblica hanno avanzato l’ipotesi di far slittare il passaggio al DVB-T2.

Come noto, a partire dal 10 Gennaio 2024 vari canali Rai passeranno al DVB-T2, ma secondo Giampaolo Rossi questo switch potrebbe provocare problemi per le famiglie che non dispongono di apparati adatti, sebbene la “Rai è pronta a farlo, sia tecnologicamente che produttivamente”. Nonostante ciò però la TV di Viale Mazzini sta interloquendo con il Ministero per spostare la scadenza, “per difendere il servizio pubblico”.

Le ragioni, secondo i due dirigenti, sono legate a due importanti eventi che trasmetterà la TV pubblica il prossimo anno: gli Europei di Calcio che si disputeranno in Germania, dove l’Italia di Spalletti dovrà difendere il titolo ottenuto dagli Azzurri di Mancini nel 2021, e le Olimpiadi di Parigi che vedranno molti atleti italiani protagonisti anche difendere le medaglie ottenute quattro anni fa. Secondo Rossi, “lo switch off al T2 rischia di penalizzare un numero non chiaramente quantificabile di famiglie, che non hanno ancora accesso alla tecnologia tramite le smart tv”. Ecco perchè “per evitare questi rischi, stiamo chiedendo di spostarlo più il là, sebbene la Rai possa partire il 10 Gennaio”. Il dirigente ritiene che “alcuni blocchi sociali potrebbero non essere in grado di accedere ai grandi eventi sportivi che rappresentano a tutti gli effetti un servizio pubblico”.