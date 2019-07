Incursione sull'Area 51, l'Aeronautica: non escludiamo l'uso della forza

In 600.000 minacciano di varcare i confini dell'Area 51 correndo come Naruto il prossimo 20 settembre. L'assurdo piano è frutto di un meme nato su Facebook. Come spesso succede con i fenomeni del web, non si capisce dove finisca lo scherzo e inizi la realtà. Nel dubbio i militari non escludono l'uso della forza.

L'aeronautico militare americana ha preferito non entrare nello specifico, e quando il Washington Post ha tentato di capire come si sarebbero comportati i militari davanti ad uno scenario che veda centinaia di migliaia di persone tentare di entrare nell'Area 51, la portavoce dell'Air Force Laura McAndrews si è limitata a formulare una dichiarazione generica, ma che suona allo stesso tempo come un vero avvertimento.

"L'Area 51 è usata dall'aeronautica americana come campo di esercitazione all'aperto, ci sentiamo di scoraggiare qualsiasi persona dal tentare di entrare all'interno di un'area dove le forze armate americane si addestrano", ha infatti detto la McAndrews.

"L'aeronautica militare americana è sempre pronta a proteggere l'America e il suo patrimonio".

Sebbene sia palese che la stragrande maggioranza delle persone che hanno dato la loro adesione su Facebook non sia minimamente interessata a rischiare la propria pelle per uno scherzo, il sospetto che è il prossimo 20 settembre qualcuno tenterà di penetrare nella base militare veramente. Rischiano di farsi davvero male.