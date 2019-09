Il 'raid' all'Area 51 è un disastro? I Foo Fighters rilasciano un album per l'occasione

Alla fine, il "raid" all'Area 51 si è rivelato un fallimento totale. Nonostante questo, almeno i complottisti si possono consolare con della buona musica. Infatti, i Foo Fighters hanno deciso di "prendere in giro" l'evento rilasciando un album piuttosto particolare.

Come riportato anche da Rolling Stone, lo storico gruppo musicale statunitense ha appena rilasciato un disco contenente tutti i brani suonati live durante il concerto svoltosi il 18 giugno 2005 alla Walker Air Force Base di Roswell, nel New Mexico. Questa base aeronautica, adesso chiusa, è stata per lungo tempo alla base delle teorie complottistiche legate agli alieni e quindi i Foo Fighters hanno deciso di giocarci un po' su.

L'album, chiamato "0050525 Live in Rosswell" contiene sette brani: "In Your Honor", "The Last Song", "Free Me", "Stacked Actors", "Monkey Wrench", "All My Life" e "This Is A Call". Insomma, i fan della band statunitense troveranno sicuramente pane per i loro denti e magari anche i complottisti conosceranno qualche nuova canzone di cui ignoravano l'esistenza.

In definitiva, dopo le innumerevoli notizie in merito al "raid" dell'Area 51, alla fine ci ritroviamo a fine giornata con nulla di fatto, ma con un nuovo album dei Foo Fighters da ascoltare. Il mondo del Web a volte è veramente bizzarro.