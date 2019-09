Raid Area 51, ecco il video che mostra definitivamente che non c'era 'nessuno'

In seguito alle notizie arrivate nelle ultime ore, in cui si fa riferimento a sole 150 persone presenti al "raid" dell'Area 51, alcuni utenti hanno iniziato a esprimere perplessità in merito alla veridicità dei numeri riportati dagli organi di stampa di mezzo mondo. Per questo motivo, è stato pubblicato un video che non lascia spazio a dubbi.

Infatti, come riportato anche da Gizmodo, Jeffrey Gonzalez di Paranormal Central era presente all'evento e ha deciso di filmare tutto per far vedere alle persone chi si è presentato al tanto atteso "raid". Gonzalez è quindi partito a filmare dall'inizio della strada che porta all'Area 51 fino ad arrivare all'ingresso della zona militare, ovvero il posto che si è visto nelle ultime ore nelle innumerevoli immagini comparse online. In questo modo, nessuno può più avere "dubbi" su quante persone ci fossero all'evento.

Ebbene, come potete vedere nel video accessibile a questo link, i partecipanti al "raid" dell'Area 51 erano davvero in pochi e tra di loro erano presenti molti "curiosi". Inoltre, le autorità di sicurezza sul posto erano piuttosto tranquille nel momento in cui è stato girato il video. In parole povere, come riportato nelle precedenti notizie, non è successo praticamente nulla.

Nonostante questo, Gonzalez, che indaga sulle attività paranormali dal 2003, ha dichiarato, ovviamente in modo amichevole: "Abbiamo fatto la storia ieri sera".