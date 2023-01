RaiPlay fa il boom nel 2022: +200%, gli utenti si allontanano dal digitale terrestre?

La piattaforma RaiPlay della Rai, lanciata ormai tre anni fa, ha fatto il pieno di ascolti nel 2022. A certificarlo sono i dati Auditel, secondo cui gli stream registrati da RaiPlay nella settimana dal 16 al 22 Gennaio sono stati 1,6 milioni, per un totale di 231 mila ore viste.

In generale però per tutto l’anno gli ascolti settimanali sono stati alti e si sono aggirati tra 1,6 e 2,4 milioni, con l’eccezione dei 4,2 milioni della settimana del Festival di Sanremo 2022.

Emblematico anche come nella settimana dal 30 Novembre al 5 Novembre 2022 nonostante l’assenza di Viva Rai 2 di Fiorello ed i Mondiali di Qatar 2022, gli stream siano stati 2,1 milioni con 305mila ore viste ed un tempo medio di visione di 13 minuti.

I Mondiali di Calcio vinti dall’Argentina hanno però fatto registrare il picco di ascolti, con 7,7 milioni di stream dal 20 al 26 Novembre ed 8,1 milioni di stream dal 27 Novembre al 3 Dicembre, cinque volte in più rispetto a fine ottobre.

Significativi sono non solo i dati per i contenuti originali RaiPlay, su cui la TV di Stato sta puntando molto, ma anche quelli dei canali “tradizionali”: evidentemente sempre più persone si affidano allo streaming per la visione anche dei canali lineari.

Su base annua la crescita di RaiPlay si aggira tra il 200 ed il 300%.