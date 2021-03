Raised by Wolves, vi portiamo dietro le quinte della serie di Ridley Scott

A qualche giorno dall'uscita su NOW TV del finale di stagione della serie TV "Raised by Wolves", prodotta da Ridley Scott e scritta da Aaron Guzikowski, siamo tornati a dare un'occhiata allo show di HBO Max, ma questa volta dietro le quinte.

Se state cercando un'analisi della serie, la potete trovare nella nostra recensione di "Raised by Wolves", che abbiamo pubblicato proprio oggi 11 marzo 2021. In questa sede, invece, analizzeremo da vicino gli oggetti di scena utilizzati per la serie sci-fi, grazie alle informazioni forniteci direttamente da Formlabs, ovvero l'azienda che ha prodotto le stampanti 3D stereolitografiche (SLA) utilizzate da Jaco Snyman, fondatore di Dreamsmith e lead Prosthtetics Designer della serie, e il suo team.

Dovete sapere che, nonostante gli elevati progressi per quel che concerne la Computer-generated imagery, nonché gli effetti digitali, in realtà l'industria cinematografica fa ancora un uso massiccio di oggetti di scena, costumi ed effetti meccanici. Questi elementi sono di fondamentale importanza e richiedono al contempo di essere realizzati in tempi ristretti, mantenendo il passo della produzione. In questo caso, chi di dovere ha avuto intervalli di circa due o tre settimane tra un episodio e l'altro per terminare le parti finali per ogni blocco di riprese successivo. Come potete immaginare, in queste situazioni il margine d'errore concesso è minimo. Inoltre, i dettagli richiesti possono essere non esattamente semplici da realizzare.

Qui entrano in gioco i succitati prodotti, che hanno consentito di mantenere un buon ritmo per quel che riguarda il workflow, nonché di realizzare diversi oggetti di scena interessanti, dalla testa dell'androide ai vari strati interni di quest'ultimo, passando per la protesi per la testa dell'attrice e per una mano meccanica.

Qui sotto potete trovare varie immagini esemplificative del lavoro svolto, che mostrano anche le fasi di test di alcuni oggetti di scena. Tra le varie curiosità emerse, illustriamo di seguito alcuni esempi interessanti, spiegati direttamente da Formlabs.

: "Per rendere il dispositivo della testa dell'androide delle dimensioni e della scala corrette, Snyman ha iniziato scansionando la testa dell'attrice. Ha poi stampato il dispositivo con la Clear Resin di Formlabs in modo da poter mostrare il liquido all'interno. Ha quindi dipinto le parti metalliche con pitture cromate e ha riempito le fiale trasparenti con una miscela di acqua e colorante alimentare giallo per simulare l'acido. Il pezzo finale è stato quindi utilizzato come parte di un apparecchio protesico". Testa dell'androide : "Per questa maschera, il team di Snyman ha eseguito un calco dal vivo della testa dell'attore e poi ha scansionato in 3D il calco. Con il modello 3D in mano, hanno progettato le parti e stampato in 3D le singole parti con la Clear Resin. Dopo l'assemblaggio, l'hanno adattato alla testa dell'attore per essere indossato come parte della protesi del personaggio.

: "Per questa maschera, il team di Snyman ha eseguito un calco dal vivo della testa dell'attore e poi ha scansionato in 3D il calco. Con il modello 3D in mano, hanno progettato le parti e stampato in 3D le singole parti con la Clear Resin. Dopo l'assemblaggio, l'hanno adattato alla testa dell'attore per essere indossato come parte della protesi del personaggio. Una scultura in argilla di questo teschio dalla superficie rigida avrebbe richiesto molto tempo, specialmente con tutte le sfaccettature poligonali e le parti dall'aspetto lavorato. Tuttavia, Snyman ha deciso di stampare il teschio con le sue stampanti 3D Formlabs, riducendo i tempi di consegna da oltre una settimana a un solo giorno". Dissezione dell'androide : "L'androide nella serie viene inoltre "squarciato" e Dreamsmith ha dovuto trovare una soluzione per mostrare la sua anatomia in modo realistico.

: "L'androide nella serie viene inoltre "squarciato" e Dreamsmith ha dovuto trovare una soluzione per mostrare la sua anatomia in modo realistico. Basandosi sui progetti dell'androide creati dal concept artist Furio Tedeschi, il team ha iniziato con una scansione 3D dell'attrice e ha creato quattro strati interni utilizzando la stampa 3D: il primo strato di pelle, la pelle sottocutanea, le costole e la base sotto le costole. Per realizzare il primo strato di pelle, è stato progettato lo stampo del nucleo interno e generato lo stampo negativo. Questo è stato quindi diviso in quattro parti per la stampa 3D con una stampante 3D FDM (fused deposition modeling), assemblato e riempito di silicone per simulare la pelle. Lo strato di pelle sottocutanea e lo strato di base hanno seguito lo stesso processo. La lavorazione dei capelli e la pelle esterna sono state sapientemente dipinte e rifinite dalla Key Prosthetic Artist Ashley Alexander Powell. Per quanto riguarda le costole, le parti finali sono state stampate direttamente con la Clear Resin di Formlabs, quindi assemblate e dipinte con una tecnica di trasferimento dell'oro mista a una finitura nera opaca per ottenere una piacevole variazione di colori e trame". Mano meccanica: "Questa mano meccanica articolata è stata una delle parti più impegnative su cui Snyman ha dovuto lavorare, dato il poco tempo a disposizione e la necessità di avere delle dita che si potessero posare. La mano è stata quindi scolpita digitalmente, suddivisa in parti per adattarsi alla piattaforma di costruzione e stampata con la Rigid 4000 Resin, utilizzando il software di Formlabs PreForm.

Insomma, queste informazioni ci consentono di comprendere meglio quanto lavoro c'è dietro a ciò che vediamo nella serie TV "Raised by Wolves".

Per il resto, ricordiamo che su queste pagine vi abbiamo portato più volte dietro le quinte di produzioni cinematografiche. Giusto per farvi degli esempi concreti, potete trovare delle analisi relative a "Terminator: Destino oscuro" e "Stranger Things".