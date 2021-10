Rakuten presenta i nuovi ebook reader Kobo Sage e Kobo Libra 2

Rakuten Kobo presenta oggi i nuovi Kobo Sage e Kobo Libra 2, i due nuovi ebook reader che vanno ad aggiungersi a quelli già esistenti e caratterizzati da un design ergonomico e touchscreen impermeabile E Ink Carta 1200 in grado di garantire una lettura nitida.

Partendo da Kobo Libra 2, si tratta dell'evoluzione di Kobo Libra H2O. Dotato di uno schermo da 7 pollici HD E Ink Carta 1200 antiriflesso, può essere letto sia di notte che al sole grazie alla funzione Comfortlight Pro per controllare temperatura e luminosità, a cui si aggiungono 32 gigabyte di memoria. L'ebook reader è disponibile in bianco e nero e può essere personalizzato con diverse SleepCover colorate.

Per quanto riguarda il Kobo Sage, invece, si tratta di un ebook reader con schermo HD da 8 pollici a filo E Ink Carta 1200 antiriflesso, ComfortLight Pro per la regolazione di luminosità e temperatura e supporto Dropbox che si aggiunge ai 32 gigabyte di memoria. Anche in questo caso, è disponibile in bianco e nero mentre le SleepCover Kobo arrivano in verde chiaro e nero e la PowerCover in nero.

Kobo Sage sarà venduto al dettaglio, sul sito web ufficiale di Kobo e presso i rivenditori selezionati a 289,99 Euro, mentre Kobo Libra 2 sarà disponibile a 189,99 Euro. I preordini saranno attivi dal 5 ottobre e i dispositivi saranno disponibili nei negozi e online a partire dal 19 ottobre in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Svezia, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Taiwan, Hong Kong, Giappone e Turchia.