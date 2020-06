Rakuten TV: arriva il servizio di abbonamento STARZPLAY con tante serie tv e film

A pochi giorni dall'arrivo del canale Euronews su Rakuten TV, la piattaforma ha annunciato il lancio di un nuovo servizio SVOD, STARZPLAY. Gli utenti sottoscrivendo l'abbonamento potranno accedere ad un'ampia gamma di contenuti tra cui serie tv originali e migliaia di grandi film.

STARZPLAY sarà accessibile a milioni di famiglie in Europa, in Spagna, Regno Unito, Italia, Francia e Germania.

Rakuten ha sottolineato che sarà disponibile una prova gratuita, mentre l'iscrizione al servizio costerà 4,99 Euro al mese ed i contenuti saranno accessibili direttamente all'interno dell'app Rakuten TV su smart tv, web, e dispositivi mobili.

Nella lista dei film troviamo The Great, la serie in costume di Tony McNamara con Elle Fanning e Nicholas Hoult, che sarà disponibile a partire dal 18 Giugno. E' disponibile anche la nuova serie di polizieschi, Hightown, disponibile dal lancio, ma anche a Power Book II: Ghost e Castle Rock di Stephen King e J.H Abrams, senza dimenticare Ramy e The Action con Patricia Arquette e Joey King.

"STARZPLAY ci consentirà di arricchire la nostra attuale proposta fornendo un'offerta sempre più variegata all'interno della piattaforma. Siamo entusiasti di questo nuovo lancio e non vediamo l'ora di continuare a rafforzare la nostra programmazione al fine di fornire i migliori contenuti di qualità e un'esperienza completa ai nostri utenti con un solo clic" ha affermato Teresa Lòpez, european content director di Rakuten TV.