Rakuten TV, debutta a Novembre la nuova sezione con film e serie tv gratis in 4K HDR

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale, Rakuten ha annunciato che da Novembre sarà disponibile in Rakuten TV la nuova sezione "Free" che si basa sul modello VOD per offrire agli utenti la visione gratuita di film e serie tv.

Come ampiamente raccontato su queste pagine nelle passate settimana, la sezione "Free" si sorreggerà sulla visualizzazione di annunci pubblicitari, che permetteranno ai gestori del servizio di generare gli introiti necessari per pagare i proprietari dei diritti d'autore.

In questa nuova sezione gli utenti potranno accedere a produzione originali come Matchday - Inside FC Barcellona, il nuovo documentario ufficiale sulla storia del club catalano narrato da John Malkovich, e Messicirque, il docufilm che narra il dietro le quinte dello spettacolo teatrale Messi10 by Cirque du Soleil, che come suggerisce il nome ha come protagonista Lionel Messi.

In modalità TVOD saranno disponibili anche titoli come Men in Black – International e Fast & Furious - Hobbs & Shaw nella versione in 4K HDR. E poi Serenity - L' isola dell´inganno con il Premio Oscar Matthew McConaughey e Anne Hathaway, Crawl – Intrappolati, The Nest (Il nido) e molti altri.

Di pari passo con questo debutto arriverà anche una nuova interfaccia grafica per l'applicazione, in cui gli utenti potranno scoprire l'offerta di canali ed i contenuti gratuiti.