Rakuten TV lancia il servizio 4K HDR sulla propria piattaforma di streaming

- una delle pricipali piattaforme europee di video on demand - punta sulla tecnologia per offrire ai suoi utenti la migliore esperienza cinematografica con il servizio in 4K HDR.

Un’esperienza unica di visione per tutta la famiglia per godere le ultime novità del grande cinema comodamente seduti sul divano di casa propria.

I prodotti in 4K HDR sono ormai indiscutibilmente riconosciuti come i prodotti tecnologici più di spicco con una crescita annuale del 59% in America, secondo la Consumer Technology Association. Per stare al passo con i nuovi trend, Rakuten TV offrirà il catalogo 4K HDR per Smart TV più ampio d’Europa, rendendo disponibili entro la fine dell’anno in Italia più di 100 titoli tra i quali successi come Transformers: L’Ultimo Cavaliere, Spider-Man Homecoming, Baby Driver e Baywatch.

La scelta di puntare sul 4K HDR sottolinea l’impegno di Rakuten TV non solo di mantenere la sua promessa “il tuo cinema a casa”, ma di offrire ai possessori di Smart TV in Europa la migliore esperienza cinematografica in una formula unica di new releases, tecnologia 4K High Dynamic Range e Dolby Digital Plus, che fanno di Rakuten TV la piattaforma di riferimento per vivere la magia del grande cinema attraverso la Smart TV.

Da ottobre 2017 Rakuten TV ha inoltre una intera sezione dedicata ai film in 4K HDR sulle TV Samsung TIZEN UHD HDR attraverso il canale 4002 di TV Plus.